SAP Aktie

215,70EUR 6,30EUR 3,01%
SAP ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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09.11.2026 06:08:40

SAP SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am Freitagabend. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Ogg geht von einer schnellen Amortisierung aus. Die SAP-Aktien stünden nach der Erholung seit Juli bereits nicht mehr da wie ein "KI-Opfer"./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
210,75 € 		Abst. Kursziel*:
30,49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
215,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,49%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

SAP SE 215,30 2,82% SAP SE

Aktuelle Aktienanalysen

09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:10 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Alstom Halten DZ BANK
06.11.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.11.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 RATIONAL Halten DZ BANK
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
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