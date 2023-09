NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Hold" belassen. Angesichts schwächerer Wirtschaftsdaten müsse nun im September herausgefunden werden, inwieweit sich die Abkühlung im Ausgabenverhalten der Techkonzerne widerspiegele, insbesondere bei Unternehmen, die auf eine Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte angewiesen seien wie SAP. Dies schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2023 / 14:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2023 / 14:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.