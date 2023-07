NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Wachstumsstory des Softwarekonzerns sei intakt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen. Die Schwäche des Cloud-Geschäfts sei als vorübergehendes Phänomen bezeichnet worden. Insgesamt habe Konzernchef Christian Klein in Gesprächen nach der Zahlenvorlage einen positiven Ton angeschlagen, was auf eine weiter fundamental starken Rückhalt insbesondere durch die Kernsoftware S/4 Hana und Business Technology Platform (BTP) hindeute./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 07:55 / BST





