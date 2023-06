Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der Semperit bestätigt. Das Kursziel lag in der Analyse des Experten Christian Obst unverändert bei 30,0 Euro. Zum Vergleich: Die Aktien notierten an der Wiener Börse am Dienstag im Verlauf bei 21,65 Euro.

Die Analysten der Baader bestätigen in ihrer Studie den Eindruck, wonach derzeit deutliches Wertpotenzial im Unternehmen stecke. Das Management müsse neue Ziele definieren, anhand derer agieren und alle aufkommenden Probleme und Fortschritte beschreiben.

Unter den Gründen, warum Obst weiterhin eine positive Einschätzung zu den Wertpapiere des Unternehmens abgibt, befindet sich eine positive EBIT-Marge von über 10 Prozent. Darüber hinaus verwies der Experte auf die Sonderdividende von drei Euro, vier Wochen nach dem Abschluss des Sempermed-Verkaufs. Die "neue" Semperit soll einen Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBTIDA) von "klar über" 100 Mio. Euro schreiben.

Die Gewinneinschätzung je Aktie für das Jahr 2023 wird von den Baader-Wertpapieranalysten mit 1,43 Euro beziffert und für die beiden Folgejahre mit 2,96 bzw. 3,36 Euro. Die Dividendenprognosen belaufen sich auf 1,25 Euro für 2023, und jeweils 1,50 Euro für 2024 und 2025.

