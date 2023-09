NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 2750 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den deutlich angezogenen Ölpreisen sei der Superzyklus auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf die sich ergebenden "erstklassigen" Barmittelrenditen. Aufgrund der günstigeren Hebelwirkung zieht er EU-Werte den US-Wettbewerbern vor. Bei Shell hobt er unter anderem die verstärkte Selbsthilfe mit dem Fokus auf operative und wertorientierte Ziele hervor. Bis Mitte des Jahrzehnts sollte dies zu einem branchenführenden Barmittelfluss führen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 22:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:51 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.