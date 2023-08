FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn attestierte dem Autoverleiher ein solides Zahlenwerk. Er habe jedoch den Eindruck, als wolle das Unternehmen nun einen etwas vorsichtigeren Ton anschlagen. So habe der Finanzchef in einer Telefonkonferenz auf starke Schwankungen im Geschäftsverlauf und eine zunehmende Zahl kurzfristiger Buchungen verwiesen, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 07:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.