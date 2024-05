NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Quartal von 72 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, die Augen seien auf eine schrittweise Verbesserung der Lage im zweiten Halbjahr gerichtet. Er bleibt der Ansicht, dass Stabilus angesichts der technologischen Kompetenz und der Wettbewerbsposition unterbewertet ist. Das Unternehmen sollte dazu in der Lage sein, inflationären Gegenwind durch eine Kombination aus Preisgestaltung und Selbsthilfemaßnahmen auszugleichen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 12:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 12:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.