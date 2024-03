NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 52 Euro angehoben. Die Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) des Marktes für den Halbleiterkonzern im kommenden Jahr seien zu niedrig, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte STMicro die Erwartungen übertreffen, dürfte die Aktie zulegen. Mit dieser Erwartung habe er den Papieren mit Blick auf den für 26. Januar avisierten 2024er-Ausblick den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.