ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 61 auf 74,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Momentum im Geschäft mit Außenwerbung halte an, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im besten Fall traut der Experte den Aktien sogar 83 Euro zu, wenn die Bewertung in diesem Bereich auf Vor-Corona-Niveau zurückkehrt./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 01:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2024 / 01:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.