NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Strukturelle Wachstumschancen entwickelten sich weiter, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Internetbranche. Die Papiere des Werbekonzerns zählt er zu den Aktien, die man haben müsse. Die Barmittelzuwächse übertrumpften sogar noch die Ergebnissteigerungen, sodass es hier höheres Ausschüttungspotenzial gebe./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 23:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.