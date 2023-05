NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des Duft- und Geschmacksstoff-Herstellers Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das mit einem 30-Prozent-Anteil notwendig gewordene Pflichtangebot für eine Komplettübernahme des Haustiernahrungsspezialisten Swedencare erfordere eine Offerte von über 37,50 schwedischen Kronen je Aktie, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte die Verschuldung von Symrise nicht überstrapazieren. Die Transaktion sei zudem sinnvoll und dürfte sich für die Aktionäre lohnen, wenn die Wachstums- und Margenziele erreicht würden./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 13:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 13:01 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.