NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Duft- und Geschmacksstoff-Herstellers Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Höhe des Pflichtangebots für eine Komplettübernahme, das mit dem nunmehrigen 30-Prozent-Anteil am Haustiernahrungsspezialisten Swedencare fällig sei, sei noch nicht klar, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine komplette Konsolidierung würde den Konzernumsatz schätzungsweise um etwa vier Prozent steigern und das operative Ergebnis (Ebitda) um etwa vier bis fünf Prozent./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 14:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 14:56 / BST



