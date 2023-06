NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Kurzfristig sollte der Druck auf Duftstoffe- und Aromenhersteller anhalten, doch eine Nachfrageerholung ab dem zweiten Halbjahr und wieder bessere Margen könnten auf mittlere Sicht die Gewinne antreiben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wegen des überlegenen Absatzwachstums und der Gewinnchancen durch eine nachlassende Kosteninflation bevorzuge sie Symrise. Bei Givaudan hätten die Gewinne zwar ebenfalls Luft nach oben. Doch hier sollten die Volumina kurzfristig deutlich unter Druck bleiben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 18:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 04:00 / BST





