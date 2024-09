ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat T-Mobile US mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Telekomkonzern dürfte auf seinem Kapitalmarkttag am 18. September attraktive Dreijahresziele für die Kundenzahlen und das Finanzwachstum sowie neue Pläne für die Verwendung seines Überschusskapitals vorstellen, schrieb Analyst John Hodulik in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024





