NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Trotz Rabatten sei die Nachfrage nach Elektroautos von Tesla weiterhin schwach, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen hoffe zwar immer noch darauf, im zweiten Halbjahr die Produktion hochfahren zu können. Pläne zum Ausbau der Kapazitäten seien aber jüngst verschoben worden./niw/tih



