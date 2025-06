ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Basierend auf Lieferketten-Prüfungen und vorläufigen Verkaufsdaten von Counterpoint sei der weltweite iPhone-Absatz im April und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im mittleren Zehnprozentbereich gestiegen, schrieb David Vogt. Er geht laut der dazu am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass es sich dabei erneut um eine vorgezogene Nachfrage der Verbraucher handelt, die wegen der US-Zölle auf Exporte aus China und Südostasien Sorgen vor Preiserhöhungen hätten./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 13:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



