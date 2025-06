NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB in einem Branchenausblick auf das zweite Quartal mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green hinterfragte darin am Donnerstag das Wachstum des Schweizer Automatisierungsspezialisten. Mit den 3 Prozent aus dem Jahr 2024 und dem ersten Quartal gerate die 5- bis 7-prozentige Zielspanne zunehmend außer Reichweite. Green hält die Aktien für überteuert und sieht keine Aussicht auf Gewinnsteigerungen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 20:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.