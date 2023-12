Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UBM von 31,5 auf 30,0 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Immobilienentwicklers hingegen bestätigt.

Die wirtschaftliche Erholung des Unternehmens dauert länger als erwartet, ist aber noch nicht abgeschlossen, heißt es in der aktuellen Studie. Die Kurszielreduktion erfolgt vor allem aufgrund etwas geringerer Free Cash Flow-Erwartungen in naher Zukunft.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten minus 1,77 Euro für 2023, sowie plus 0,93 bzw. 4,86 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,50 Euro für 2025. Für 2023 und 2024 wird mit keinen Dividenden gerechnet.

Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 0,98 Prozent bei 20,60 Euro.

