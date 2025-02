NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever angesichts des angekündigten Konzernchef-Rücktritts auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Abgang von Hein Schumacher komme aus heiterem Himmel, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei sprachlos ob dieser Nachricht, denn der Unternehmenslenker sei hochgeschätzt und habe 18 äußerst erfolgreiche Monate hinter sich. Daran ändere auch nicht, dass der Nachfolger - Finanzvorstand Fernando Fernandez - ebenfalls hoch geschätzt sei./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 02:23 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 02:23 / EST



