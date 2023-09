NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe Konzernchef Christian Hartel die jüngst vorgestellten, langfristigen Ziele bestätigt und ähnlich wie die Lenker anderer Chemiekonzerne von einer Bodenbildung bei der Nachfrage, aber einer noch fehlenden Trendwende gesprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für das zweite Halbjahr, beließ seine Prognosen für 2024 und 2025 aber weitgehend unverändert./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.