NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando nach der Telefonkonferenz des Internet-Modehändlers zu den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Mittelfristig nähmen ihre Sorgen eher noch zu, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Bruttowarenvolumen geht sie nun für 2024 nur noch von einem Zuwachs von einem Prozent aus. Die Bruttomargen könnten sich zudem langsamer erholen als erwartet. Eine konstruktivere Haltung falle ihr daher schwer./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 13:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 13:49 / GMT





