Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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07.07.2026 06:43:25

Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Vertrag
07.07.2026 / 06:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adval Tech Management AG
Freiburgstrasse 556
3172 Niederwangen
Schweiz
Internet: www.advaltech.com
ISIN: CH0008967926
Valorennummer: 896792
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2361136

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2361136  07.07.2026 CET/CEST

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