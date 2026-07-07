Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|
07.07.2026 06:43:25
Heading
|
Adval Tech Management AG / Key word(s): Contract
Media release (PDF)
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
Dear Madam, Dear Sir
Content
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Adval Tech Management AG
|Freiburgstrasse 556
|3172 Niederwangen
|Switzerland
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valor:
|896792
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2361136
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2361136 07-Jul-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Adval Tech AG
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|(EQS Group)
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06:43
|Heading (EQS Group)
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|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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03.07.26
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03.07.26
|SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.06.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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30.06.26
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