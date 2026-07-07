Adval Tech Management AG / Key word(s): Contract

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07-Jul-2026 / 06:43 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Media release (PDF) Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR Dear Madam, Dear Sir

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