Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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07.07.2026 06:43:25

Heading

Adval Tech Management AG / Key word(s): Contract
Heading

07-Jul-2026 / 06:43 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Media release (PDF)

 

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Dear Madam, Dear Sir
Please find enclosed our today’s Media release.


Best regards

Content


End of Inside Information
Language: English
Company: Adval Tech Management AG
Freiburgstrasse 556
3172 Niederwangen
Switzerland
Internet: www.advaltech.com
ISIN: CH0008967926
Valor: 896792
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2361136

 
End of Announcement EQS News Service

2361136  07-Jul-2026 CET/CEST

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