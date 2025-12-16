PDD Holdings Aktie
WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028
16.12.2025 16:10:00
1 Growth Stock I'd Buy Before PDD In 2026
PDD (NASDAQ: PDD), China's third-largest e-commerce company after Alibaba (NYSE: BABA) and JD.com (NASDAQ: JD), went public on July 26, 2018 at $19 per ADS. On Feb. 17, 2021, its stock closed at its all-time high of $202.82.That rally was fueled by the explosive growth of its discount marketplace, its market share gains against Alibaba and JD, and the expansion of its online agricultural business. It expanded by selling cheaper products in China's lower-tier cities, encouraging its shoppers to team up to score bigger bulk discounts, and bypassing supermarkets by directly connecting farmers to consumers. It also launched a cross-border marketplace, Temu, to connect its Chinese merchants to overseas buyers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
