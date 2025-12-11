Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

Kursverlauf 11.12.2025 16:02:08

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1,43 Prozent im Minus bei 25 408,02 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,691 Prozent auf 25 598,39 Punkte an der Kurstafel, nach 25 776,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 384,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 607,03 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,36 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 11.11.2025, mit 25 533,49 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 23 992,56 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, einen Stand von 21 763,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,13 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Adobe (+ 2,30 Prozent auf 351,01 USD), Fiserv (+ 2,03 Prozent auf 67,92 USD), ON Semiconductor (+ 2,00 Prozent auf 56,20 USD), Verisk Analytics A (+ 1,97 Prozent auf 218,70 USD) und Marriott (+ 1,75 Prozent auf 291,97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Arm (-3,36 Prozent auf 136,77 USD), PDD (-3,24 Prozent auf 111,55 USD), Lam Research (-3,15 Prozent auf 162,96 USD), Broadcom (-3,15 Prozent auf 399,97 USD) und Synopsys (-3,14 Prozent auf 460,90 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 991 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 5,98 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 307,35 4,47% Adobe Inc.
Arm Holdings 115,60 -3,34% Arm Holdings
Broadcom 309,95 -10,28% Broadcom
Charter Inc (A) (Charter Communications) 179,96 -1,06% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Fiserv Inc. 58,64 1,14% Fiserv Inc.
Kraft Heinz Company 20,86 0,00% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 144,46 1,09% Lam Research Corp.
Marriott Inc. 253,55 4,00% Marriott Inc.
NVIDIA Corp. 152,90 -0,23% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 47,52 2,55% ON Semiconductor Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 95,60 -0,62% PDD Holdings (spons. ADRs)
Synopsys Inc. 405,90 0,79% Synopsys Inc.
Verisk Analytics Inc (A) 183,65 0,19% Verisk Analytics Inc (A)
Zscaler Inc Registered Shs 202,50 -1,32% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 381,92 -1,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwächer. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

