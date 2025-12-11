Fiserv Aktie
Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer
Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1,43 Prozent im Minus bei 25 408,02 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,691 Prozent auf 25 598,39 Punkte an der Kurstafel, nach 25 776,44 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 384,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 607,03 Zähler.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,36 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 11.11.2025, mit 25 533,49 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 23 992,56 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, einen Stand von 21 763,98 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,13 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Adobe (+ 2,30 Prozent auf 351,01 USD), Fiserv (+ 2,03 Prozent auf 67,92 USD), ON Semiconductor (+ 2,00 Prozent auf 56,20 USD), Verisk Analytics A (+ 1,97 Prozent auf 218,70 USD) und Marriott (+ 1,75 Prozent auf 291,97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Arm (-3,36 Prozent auf 136,77 USD), PDD (-3,24 Prozent auf 111,55 USD), Lam Research (-3,15 Prozent auf 162,96 USD), Broadcom (-3,15 Prozent auf 399,97 USD) und Synopsys (-3,14 Prozent auf 460,90 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 991 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 5,98 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|307,35
|4,47%
|Arm Holdings
|115,60
|-3,34%
|Broadcom
|309,95
|-10,28%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|179,96
|-1,06%
|Fiserv Inc.
|58,64
|1,14%
|Kraft Heinz Company
|20,86
|0,00%
|Lam Research Corp.
|144,46
|1,09%
|Marriott Inc.
|253,55
|4,00%
|NVIDIA Corp.
|152,90
|-0,23%
|ON Semiconductor Corp.
|47,52
|2,55%
|PDD Holdings (spons. ADRs)
|95,60
|-0,62%
|Synopsys Inc.
|405,90
|0,79%
|Verisk Analytics Inc (A)
|183,65
|0,19%
|Zscaler Inc Registered Shs
|202,50
|-1,32%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 381,92
|-1,19%
