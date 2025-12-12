PDD Holdings Aktie
WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028
|
12.12.2025 16:55:39
EU erhebt ab Juli 2026 Zoll von 3 Euro auf Pakete mit geringem Wert
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU stemmt sich mit Zöllen gegen die massive Einfuhr von Billigwaren vor allem aus China. Wie die EU-Kommission mitteilte, haben die Mitgliedstaaten entschieden, ab Juli 2026 einen Zollsatz von 3 Euro pro Sendung auf Pakete im Wert von weniger als 150 Euro im elektronischen Handel einzuführen.
"Angesichts des raschen Anstiegs der Einfuhren von Waren des elektronischen Handels in die EU haben die Kommission und die Mitgliedstaaten gemeinsam anerkannt, dass eine dringende Lösung erforderlich ist, die die Lücke bis zur Einrichtung der EU-Zollreform im Jahr 2028 schließen wird", hieß es in der Mitteilung.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 10:56 ET (15:56 GMT)
PDD Holdings (spons. ADRs)
|PDD Holdings (spons. ADRs)
|95,60
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.