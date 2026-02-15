Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
15.02.2026 20:28:00
1 Important Thing Duolingo Must Prove in 2026
Duolingo (NASDAQ: DUOL) has already answered the easy question. The company can grow.In 2025, it surpassed 50 million daily active users and crossed $1 billion in annual revenue. Paid subscribers expanded. Margins improved. Profitability strengthened.The debate in 2026 for investors considering this stock isn't about acceleration. It's about the durability of the company's growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
