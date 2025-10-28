Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
28.10.2025 18:05:00
1 Incredible Reason to Buy Alphabet (GOOGL) Stock in November
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) has a valuable ecosystem of services across Google Search, YouTube, and Gmail. More than 2 billion people use these services every day, but artificial intelligence (AI) is introducing a threat the company hasn't faced before.OpenAI's ChatGPT has more than 700 million weekly users, compared to 450 million monthly users for Google's Gemini. This is creating new competition for Google's dominant search business. But one reason Alphabet can defend its position and deliver returns for investors is the substantial investments it has made in technology infrastructure.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
