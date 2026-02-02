Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
02.02.2026 13:15:00
1 Prediction for Visa in 2026
Visa (NYSE: V) is a dominant force in the world of payments. Its branded cards are accepted in virtually all corners of the world. It benefits from a robust network effect. And it's poised to keep riding the wave that sees greater adoption of digital payments. Here's one prediction for Visa in 2026.Image source: Visa.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
