ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 425 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Chiodo befasste sich am Freitag mit dem potenziellen Umtauschprogramm für Stammaktien der Klasse B des US-Kreditkartenanbieters. Dabei erinnerte er daran, dass Aktionäre im Rahmen des vorherigen Umtauschangebots im April 2024 bis zu 50 Prozent ihrer B-Aktien hätten umwandeln und verkaufen können./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 23:39 / GMT

