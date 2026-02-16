Visa Aktie
|265,20EUR
|1,00EUR
|0,38%
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 425 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Chiodo befasste sich am Freitag mit dem potenziellen Umtauschprogramm für Stammaktien der Klasse B des US-Kreditkartenanbieters. Dabei erinnerte er daran, dass Aktionäre im Rahmen des vorherigen Umtauschangebots im April 2024 bis zu 50 Prozent ihrer B-Aktien hätten umwandeln und verkaufen können./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 23:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 425,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 314,08
|
Abst. Kursziel*:
35,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 314,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
|
Analyst Name::
Timothy Chiodo
|
KGV*:
-
