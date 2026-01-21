Visa Aktie

277,25EUR -1,35EUR -0,48%
Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 13:44:09

Visa Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Visa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 400 US-Dollar belassen. Der Wachstumstrend bei bargeldlosen Zahlungen bleibe wohl ungebrochen und sollte in den kommenden Jahren für ein kontinuierliches Umsatzwachstum sorgen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stablecoins seien zum einen keine Bedrohung, und zum anderen habe sich Visa durch verschiedene Kooperationen bereits sehr gut aufgestellt für die neue Herausforderung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Kaufen
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 325,82 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 325,82 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Visa Inc.

mehr Nachrichten