FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Visa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 400 US-Dollar belassen. Der Wachstumstrend bei bargeldlosen Zahlungen bleibe wohl ungebrochen und sollte in den kommenden Jahren für ein kontinuierliches Umsatzwachstum sorgen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stablecoins seien zum einen keine Bedrohung, und zum anderen habe sich Visa durch verschiedene Kooperationen bereits sehr gut aufgestellt für die neue Herausforderung./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





