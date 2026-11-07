AMD Aktie

AMD ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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07.11.2026 10:05:00

1 Reason to Buy AMD Stock Before 2027

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) expects 2027 to be a bigger year than expected. Management updated its outlook after data center revenue surged 97% year over year in the third quarter. That momentum is the reason the stock is a timely buy before 2027.

At its analyst day in November 2025, AMD set a goal of growing revenue by more than 35% annually and earning more than $20 per share over the next three to five years. By August 2026, CEO Lisa Su said the company was tracking "materially ahead" of that plan.

Following a strong third quarter, management now expects revenue to grow more than 80% in 2027. Server chip revenue should double, with data center AI revenue becoming more than 80% of the company's total revenue next year.

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04.11.26 AMD Kaufen DZ BANK
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04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
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