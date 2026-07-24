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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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24.07.2026 14:37:09

AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD anlässlich der angekündigten Milliarden-Investitionen in den KI-Entwickler Anthropic auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Unter Berücksichtigung des Anthropic-Deals habe er seine Prognosen für den Halbleiterkonzern angehoben, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Sector Perform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 540,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 539,69 		Abst. Kursziel*:
0,06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 544,06 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,75%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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