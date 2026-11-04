AMD Aktie
|434,30EUR
|0,80EUR
|0,18%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller habe gut abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte mit Datenzentren und die Gaming-Sparte hätten positiv überrascht. Insgesamt sollten die Resultate positiver wirken als einige zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen von Wettbewerbern. Die Resultate von AMD könnten den Sturm im Wasserglas, der durch die Sorgen um den PC-Markt ausgelöst worden sei, endgültig zum Abklingen bringen, zeigte sich der Experte zuversichtlich./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 483,90
|
Abst. Kursziel*:
34,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 483,90
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,33%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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12:04
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03.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD Outperform
|Bernstein Research
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|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|434,30
|0,18%
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|12:33
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|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:20
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:56
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:20
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:10
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:35
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.