AMD Aktie
|412,25EUR
|-7,35EUR
|-1,75%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Nach den starken Resultaten des Wettbewerbers Intel seien die Erwartungen an das Unternehmen teilweise in die Höhe geschnellt, schrieb Srini Pajjuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese extrem hohen Hoffnungen habe AMD wohl nicht erfüllen können./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 540,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 482,05
|
Abst. Kursziel*:
12,02%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 482,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,02%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.08.26
|ROUNDUP: AMD enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert deutlich (dpa-AFX)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|413,65
|-1,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.