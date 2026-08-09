AMD Aktie
|414,70EUR
|-12,15EUR
|-2,85%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 550 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Segment Datenzentren dürfte im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz hinter sich lassen, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von Kunden von JPMorgan höre er aber, dass die Aussagen des Chip-Herstellers zur Profitabilität im laufenden Quartal hinter deren Erwartungen zurückblieben, so der Experte./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Neutral
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 550,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 482,05
|
Abst. Kursziel*:
14,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 483,36
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,79%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
06.08.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick kann sehr hohe Erwartungen nicht befriedigen (NewsTool)
|
06.08.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick kann sehr hohe Erwartungen nicht befriedigen (NewsTool)
|
05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|AMD übertrifft mit Quartalszahlen die Analystenerwartungen - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|414,70
|-2,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research