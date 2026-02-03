Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

03.02.2026 17:05:00

3 Things Every Palantir (PLTR) Investor Needs To Know

Palantir's (NASDAQ: PLTR) stock has rallied more than 90% over the past 12 months, making it one of the best-performing stocks of the S&P 500. However, investors should know these three things about this hypergrowth tech company before jumping on the bullish bandwagon.Palantir provides data mining and analytics tools to government and commercial customers. Aggregating data from disparate sources helps its clients make faster data-driven decisions.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
