Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
03.02.2026 17:05:00
3 Things Every Palantir (PLTR) Investor Needs To Know
Palantir's (NASDAQ: PLTR) stock has rallied more than 90% over the past 12 months, making it one of the best-performing stocks of the S&P 500. However, investors should know these three things about this hypergrowth tech company before jumping on the bullish bandwagon.Palantir provides data mining and analytics tools to government and commercial customers. Aggregating data from disparate sources helps its clients make faster data-driven decisions.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
18:01
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
03.02.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26