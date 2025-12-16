Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|
16.12.2025 12:11:20
3I/ATLAS is a comet, not aliens, NASA says
The US space agency called the interstellar object a "friendly solar system visitor," but said it was not alien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AGmehr Nachrichten
|
15.12.25
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Comet Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comet Holding AG
|224,50
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.