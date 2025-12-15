Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Performance im Blick
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Comet-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Comet-Papier bei 263,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,795 Comet-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 211,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 802,28 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 19,77 Prozent.
Der Börsenwert von Comet belief sich zuletzt auf 1,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
