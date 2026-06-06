Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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06.06.2026 18:57:01
6 Steps to Take With Your Social Security Strategy Before Summer Ends
Summer is usually a quieter time for stocks, when the Federal Reserve "goes silent" and pauses its economic guidance between its mid-June and late-September policy meetings. That window is an ideal time to step back from stocks and review your Social Security strategies. Let's review six simple moves you can make to optimize those goals before the summer ends.The first thing you should do is go to ssa.gov and download your latest Social Security Statement. You should check if your top 35 years of earnings -- used to calculate your baseline benefit -- are recorded accurately. Any missing or incorrect data can reduce your benefits.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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