AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|
31.07.2026 14:07:34
AbbVie Profit Rises In Q2
(RTTNews) - AbbVie (ABBV) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $3.613 billion, or $2.03 per share. This compares with $938 million, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, AbbVie reported adjusted earnings of $6.491 billion or $3.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $16.990 billion from $15.423 billion last year.
AbbVie earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.613 Bln. vs. $938 Mln. last year. -EPS: $2.03 vs. $0.52 last year. -Revenue: $16.990 Bln vs. $15.423 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 13.87 To $ 14.07
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
30.07.26
|Ausblick: AbbVie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: AbbVie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Apogee-Aktie explodiert: AbbVie übernimmt Biotech-Unternehmen für Milliardensumme (finanzen.at)