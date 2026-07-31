AbbVie Aktie

AbbVie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 14:07:34

AbbVie Profit Rises In Q2

(RTTNews) - AbbVie (ABBV) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $3.613 billion, or $2.03 per share. This compares with $938 million, or $0.52 per share, last year.

Excluding items, AbbVie reported adjusted earnings of $6.491 billion or $3.65 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.2% to $16.990 billion from $15.423 billion last year.

AbbVie earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.613 Bln. vs. $938 Mln. last year. -EPS: $2.03 vs. $0.52 last year. -Revenue: $16.990 Bln vs. $15.423 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 13.87 To $ 14.07

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AbbVie Inc

mehr Nachrichten