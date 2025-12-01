Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|
01.12.2025 01:00:00
Accountant (Cleebronn, DE, 74389)
In Milliarden von Spritzen und in jedem zweiten Auto leisten Dätwyler Komponenten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Patienten und Autofahrern. Das Hightech-Unternehmen fokussiert auf hochwertige, systemkritische Elastomerkomponenten und verfügt über führende Positionen in attraktiven globalen Märkten wie Healthcare, Mobility, Connectivity, General Industry und Food & Beverage. Mit über 25 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten, Verkäufen in über 100 Ländern und über 8‘000 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz einen Jahresumsatz von mehr als CHF 1‘000 Mio.Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Wertschätzung. Wir haben starke Wurzeln und Werte, die sich in unserer 100-jährigen Unternehmensgeschichte fest etabliert haben. Werden auch Sie Teil unseres tollen Teams als Bilanzbuchhalter (m/w/d) in Teilzeit 50% IHRE AUFGABEN: Als Bilanzbuchhalter (m/w/d) sind Sie ein wichtiges Mitglied unseres Finanzteams und tragen massgeblich zur Sicherstellung einer präzisen und gesetzeskonformen Rechnungslegung bei. Ihre Hauptaufgaben umfassen: Selbstständige Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB und Mitwirkung bei Abschlüssen nach IFRSKontenabstimmung und -klärung sowie Sicherstellung der DatenqualitätMitwirkung bei der Erstellung von Budgets und ForecastsDurchführung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und -ErklärungenBearbeitung von buchhalterischen Fragestellungen und Unterstützung bei AuditsAnsprechpartner für interne Abteilungen und externe Partner (z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)Kontinuierliche Optimierung von BuchhaltungsprozessenErstellen von Reports und Auswertungen IHRE KOMPETENZEN: Wir suchen eine engagierte und zahlenaffine Persönlichkeit, die unsere Leidenschaft für Präzision und Effizienz teilt. Sie bringen mit: Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (IHK-Abschluss oder vergleichbare Qualifikation)Mehrjährige Berufserfahrung in der Bilanzbuchhaltung in einem internationalen Umfeld, idealerweise in einem produzierenden UnternehmenFundierte Kenntnisse im Handelsgesetzbuch (HGB) und idealerweise erste Berührungspunkte mit IFRSSicherer Umgang mit einem gängigen ERP-System (z.B. SAP) sowie MS Office, insbesondere ExcelSehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend erforderlichEine selbstständige, strukturierte und exakte ArbeitsweiseTeamfähigkeit, Zuverlässigkeit und eine hohe Zahlenaffinität DAS BIETEN WIR: Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem zukunftsweisenden UnternehmenPersönliche Förderung/Weiterbildung und langfristige PerspektiveVergünstigte Angebote in Fitnesseinrichtungen sowie vielfältige BenefitsBetriebliche Altersversorge und vermögenswirksame LeistungenBetriebskantineBusiness BikeSonderurlaub bei besonderen AnlässenGleitzeitregelung30 Tage Erholungsurlaub Be yourself at DatwylerWir sind überzeugt: Menschen machen den Unterschied. Bei uns erleben Sie eine Diversität und ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen, wie sie nur ein internationales Unternehmen ermöglichen kann. Gemeinsam steigern wir unsere Agilität, beschleunigen die Digitalisierung und treiben die Nachhaltigkeit voran. Für motivierte und talentierte Mitarbeitende bieten wir interessante Entwicklungsmöglichkeiten mit Weiterbildungen und Einsätzen im globalen Umfeld. Bei uns können Sie sich mit Ihrer ganzen Kreativität und all Ihren Ideen einbringen.www.datwyler.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dätwyler AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)