Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentables Dätwyler-Investment? 26.11.2025 10:03:57

SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dätwyler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 139,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,719 Dätwyler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,10 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 25.11.2025 auf 158,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,10 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Dätwyler eine Marktkapitalisierung von 2,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dätwyler AGmehr Nachrichten

Analysen zu Dätwyler AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dätwyler AG 166,00 -0,48% Dätwyler AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen