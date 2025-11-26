SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dätwyler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 139,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,719 Dätwyler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,10 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 25.11.2025 auf 158,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,10 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Dätwyler eine Marktkapitalisierung von 2,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at