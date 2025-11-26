Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Rentables Dätwyler-Investment?
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dätwyler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 139,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,719 Dätwyler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,10 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 25.11.2025 auf 158,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,10 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Dätwyler eine Marktkapitalisierung von 2,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dätwyler AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Dätwyler AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dätwyler AG
|166,00
|-0,48%