SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie Investoren gebracht.

Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 138,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 72,464 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 898,55 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 18.11.2025 auf 136,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 1,01 Prozent.

Am Markt war Dätwyler jüngst 2,36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at