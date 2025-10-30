adidas-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Resume nochmals näher mit den Drittquartalszahlen, die trotz einer ausgelösten Aktien-Talfahrt eigentlich in etwa die Erwartungen erfüllt hätten. Er geht davon aus, dass vorsichtige Aussagen des Managements zum Ausblick der Grund dafür waren. Seine Anlagethese bleibt aber unverändert. Dadhania erwartet 2026 ein weiterhin gesundes Umsatz- und Gewinnwachstum, auch dank der Fußball-Weltmeisterschaft.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von adidas legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 166,95 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 25,79 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 451 745 adidas-Aktien. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2025 um 28,8 Prozent. Experten rechnen am 11.03.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025.

