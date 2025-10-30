adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch nach den endgültigen Quartalszahlen sei schwer zu erklären und nicht gerechtfertigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Es gebe lediglich geringfügige Belastungsfaktoren. Das größte Problem sei ein gewisses Antriebsvakuum bis zum Jahresausblick 2026 im März./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
167,10 €
|
Abst. Kursziel*:
67,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
165,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,18%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Analysen zu adidasmehr Analysen
