DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent fester bei 24 036,31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,061 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,134 Prozent fester bei 23 990,34 Punkten in den Montagshandel, nach 23 958,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 23 982,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 036,31 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24 378,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 23 425,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, den Wert von 19 254,97 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,03 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 109,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,81 Prozent auf 57,23 EUR), Allianz (+ 1,46 Prozent auf 353,30 EUR), Continental (+ 1,31 Prozent auf 66,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 91,36 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen QIAGEN (-1,23 Prozent auf 40,26 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 162,20 EUR), Symrise (-0,67 Prozent auf 71,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,62 Prozent auf 46,27 EUR) und Zalando (-0,62 Prozent auf 24,11 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 369 487 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 255,556 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Bayer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 5,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Porsche Automobil-Aktie zu erwarten.

