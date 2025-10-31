adidas Aktie

166,60EUR -0,50EUR -0,30%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

31.10.2025 07:40:58

adidas Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas angesichts des Kursrutsches nach den Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. Der Einbruch um 10 Prozent am Berichtstag sei eigentlich nicht gerechtfertigt gewesen, schrieb Nick Anderson in seinem Resümee am Donnerstagabend. Viele Investoren glaubten, dass die Umstrukturierung des Sportartikelherstellers erfolgreich abgeschlossen ist und orientierten sich nun wieder stärker an den Marktbedingungen. Außerdem seien besonders volatile Aktien derzeit bei Anlegern begehrter als solche von hoher Qualität wie Adidas./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
169,10 € 		Abst. Kursziel*:
30,10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
166,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,05%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

