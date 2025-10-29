Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
29.10.2025 13:54:14
Adidas sees 120-million-euro Trump tariff hit
[FRANKFURT] German sportswear giant Adidas said Wednesday (Oct 29) that it expected US President Donald Trump’s tariff blitz to cost it 120...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!