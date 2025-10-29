Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman, der das adidas-Papier näher betrachtet hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Outperform" belassen. Die Markendynamik halte an, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie notierte um 12:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 178,15 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 48,75 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 431 382 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2025 24,1 Prozent ein. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen.

